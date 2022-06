Dutroux ble i 1989 dømt til 13 års fengsel for å ha bortført og voldtatt fem unge jenter. Tre år senere ble han imidlertid prøveløslatt.

Marc Dutroux under rettsaken mot ham i 2004. Dutroux ble dømt til livsvarig fengsel. Foto: Jean Michel Clajot / AP

I 1996 ble han pågrepet på nytt sammen med kona Michelle Martin etter at to jenter på 12 og 14 år ble funnet innesperret i kjelleren deres.

Dagen etter fant politiet også de to åtte år gamle jentene Julie og Melissa innelåst i et bur i en annen kjeller ekteparet disponerte. Begge hadde sultet i hjel. To andre tenåringsjenter ble også funnet drept.

Dutroux ble dømt til livsvarig fengsel, kona ble dømt til 30 års fengsel og en rekke andre medlemmer av pedofiliringen politiet rullet opp fikk også lange dommer.

«Skrekkens hus» i Charleroi, der jentene ble holdt innesperret og misbrukt, skal nå rives og stedet skal omgjøres til en minnelund for Julie, Melissa og andre ofre for pedofile overgrep.