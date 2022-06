Lavrov i Tyrkia for samtaler om ukrainsk korneksport

Den russiske blokaden i Svartehavet har ført til at Ukrainas eksport av korn sjøveien er blitt blokkert. Eksportstansen truer matsikkerheten i hele verden. Russland er blitt anklaget for utpressing og å bruke sult som våpen.

Russlands president Vladimir Putin har tidligere sagt at landet er klart til å gi et «betydelig bidrag» til å løse den globale matkrisen hvis Vesten opphever sanksjonene mot landet. I en telefonsamtale med Italias statsminister Mario Draghi la han skylden for eksportstansen på Ukraina.

Lavrov skal i Tyrkia ha samtaler om å heve blokaden, ifølge AFP, som melder at utenriksministerens fly landet i Ankara tirsdag. Han hadde med seg en militær delegasjon.

Tyrkia har, på forespørsel fra FN, tilbudt seg å eskortere konvoier fra ukrainske havner, til tross for at området er minelagt. Enkelte miner er også blitt oppdaget nær tyrkisk farvann.

Spørsmål om en sikker korridor for korneksport fra Ukraina skal være sentralt i forhandlingene.