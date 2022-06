Sør-Afrikas president vil forklare seg i uvanlig bestikkelsessak

Regjeringspartiet ANC ønsker Ramaphosas beslutning om å forklare seg for komiteen velkommen, uten at det er kjent når det skal skje.

Presidenten er anklaget for å ha kjøpt stillheten til innbruddstyver som fant opptil 38 millioner kroner i kontanter da de brøt seg inn på en av Ramaphosas eiendommer. Pengene skal angivelig ha vært gjemt i møblene.

ANC skal velge sin presidentkandidat til valget i 2024 i løpet av de nærmeste månedene, og forsøker å fornye seg ved å slå hardt ned på korrupsjon. Partimedlemmer som er under politietterforskning for korrupsjon får nå satt sitt partimedlemskap på pause.

Innbruddet skal ha skjedd i februar 2020. Ramaphosa har selv avvist at det dreide seg om så store summer, men vedgår at han noen ganger betaler og tar betalt kontant for dyr han kjøper og selger. Presidenten anklages imidlertid for å ha skjult tyveriet fra politiet og skattemyndighetene.

69 år gamle Ramaphosa rangeres som Afrikas 42. rikeste mann, med en formue på nærmere 4 milliarder kroner. Han tok en pause fra politikken på begynnelsen av 2000-tallet, og slo seg opp som forretningsmann innen blant annet storfe.