Belarus sine væpnede styrker har begynt å delta i kampberedskapstrening, opplyser landets forsvarsdepartement tirsdag.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Belarus er Russlands nære allierte, men har foreløpig ikke aktivt deltatt i krigen. Imidlertid har landet fungert som en mellomstasjon for russiske styrker som har blitt sendt til Ukraina.

Varslet militærøvelse

I forrige uke varslet Belarus at de vil holde en militærøvelse ved grensa til Ukraina i juni og juli, ifølge det statlige nyhetsbyrået BelTA, skriver NTB.

Øvelsen vil finne sted i Gomel-regionen sør i landet, som enkelte steder grenser til Tsjernobyl-området i Ukraina, ifølge Sky News.

Etter Russland invaderte Ukraina 24. februar, uttalte landets president Aleksandr Lukasjenko at belarussiske styrker er klare til å hjelpe Russland i Ukraina.

I et intervju i mai sa Lukasjenko at Belarus står for fred.

– Vi er kategorisk motstandere av enhver krig. Vi har gjort og gjør alt nå for å sørge for at det ikke er krig. Takket være undertegnede, altså meg, har Ukraina og Russland begynt å forhandle, sa presidenten.

Endret navn

29. mai bestemte Norges utenriksdepartement at de fra da av skal kalle Hviterussland for Belarus i solidaritet med demokratibevegelsen. Senere valgte Språkrådet å bruke Belarus i stedet for Hviterussland.

Belarus er navnet Hviterussland selv bruker og er sammensatt av ordene bela, som betyr hvit, og rus, som er blitt brukt om det som med tiden er blitt Russland.