Dom Phillips (57) og Bruno Araújo Pereira ble sist sett søndag morgen, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil.

I dette området har det vært en rekke voldelige sammenstøt mellom krypskyttere, fiskere og representanter for myndighetene. Phillips, som lenge har jobbet for The Guardian, arbeider for tiden med en bok om vern av regnskogen.

I forrige uke mottok han og Pereira trusler, ifølge to brasilianske menneskerettsgrupper. Den brasilianske marinen og hæren deltar nå i en leteaksjon, og politiet har startet etterforskning.

– Jeg håper de blir funnet snart, skriver Brasils tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva på Twitter.