Sveriges justisminister overlever trolig mistillitsavstemning

Partiuavhengige Kakabaveh antas å være tungen på vektskålen når Riksdagen klokka 12 tirsdag skal behandle opposisjonens mistillitsforslag mot Morgan Johansson.

I pinsehelgen sa Kakabaveh etter møter med Socialdemokraterna at hun ennå ikke har bestemt seg for hva hun gjør under avstemningen tirsdag.

Tirsdag sier hun til SVT at hun bestemte seg samme morgen for at justisministeren «har levert».

Nei til Tyrkia

– Jeg har tenkt mye etter ulike møter med Socialdemokraterna og tatt flere runder i går kveld og i morges. Jeg bestemte meg på veien hit, sa hun i intervjuet.

Senere tirsdag morgen antydet hun imidlertid at hun kan komme til å ombestemme seg i timene fram mot avstemningen.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson har sagt at dersom Johansson blir felt, så går hele regjeringen av. De fire opposisjonspartiene mangler én stemme for å få flertall for mistillitsforslaget.

Fredag varslet Kakabaveh at hun vil sørge for å felle Johansson dersom ikke regjeringen gir løfter om at Sverige vil opprettholde forbudet mot våpeneksport til Tyrkia og unnlater å terrorstemple flere kurdiske grupper.

Dermed ba hun i realiteten regjeringen si nei til kravene som Tyrkia stiller for å slippe Sverige inn i Nato.

Løfte

Kakabaveh har lagt vekt på Sveriges relasjoner med kurderne og viktigheten av å ikke vike for Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan.

– Partisekretæren har gitt meg et løfte om at det her ikke blir noen endringer på grunn av Nato-spørsmålet, sier Kakabaveh til SVT.

Hun sier at hun kan komme til å endre syn før avstemningen dersom det kommer andre signaler fra regjeringen.

– Det kommer an på hva de sier. Hvis jeg hører at de trekker seg på det, da er det grunn til å si imot det. Problemet er at Erdogan kontrollerer politikken vår, hvilke politikere som skal si hva i Sverige, sier hun med henvisning til Tyrkias president.

Senere samme morgen sa hun følgende til Sveriges Radio om Socialdemokraterna:

– Jeg håper at de sier til mediene det de lovet meg, gjør de ikke det, så er det fortsatt tid til å ombestemme seg.

Gjengkriminalitet

Det er Sverigedemokraterna som har reist mistillitsforslag mot Johansson fordi de mener han ikke gjør nok for å bekjempe gjengkriminalitet.

Det er ikke første gang svensk-kurdiske Kakabaveh får den svenske regjeringens skjebne i hendene. I fjor høst sørget hennes stemme for at Magdalena Andersson ble statsminister.

Kakabaveh representerte tidligere Vänsterpartiet.

Hun har etter at mistillitsforslaget mot Johansson ble kunngjort kommet med motstridende beskjeder om hvordan hun vil stemme.

Tirsdag fremhever Kakabaveh Johanssons prestasjon når det gjelder bekjempelse av æresdrap og vold mot kvinner, som grunn til ikke å felle justisministeren.