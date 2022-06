– De får søke kapital på en annen måte, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Imidlertid vil staten være med på en del av SAS' egen kriseplan (SAS Forward) som går ut på å motta aksjer i bytte mot å slette gjeld. Dette må godkjennes av både Riksdagen og EU-kommisjonen.

– Dette er et viktig skritt mot at SAS Forward skal lykkes, skriver selskapet i en kommentar til tirsdagens avgjørelse.

Ettersom staten ikke vil medvirke med noen ny kapital, reduseres med all sannsynlighet den svenske statens eierandel i SAS, ifølge Thorwaldsson.

– SAS ønsker å uttrykke at vi setter pris på støtten vi har fått fra den svenske stat gjennom årene, skriver selskapet videre

Hovedeiere

I andre kvartal hadde SAS et underskudd før skatt på over 1,5 milliarder svenske kroner.

Den svenske og den danske staten er hovedeiere i SAS. Sverige eier i dag 21,8 prosent av SAS AB og har de siste årene gitt milliardstøtte til selskapet, senest under pandemien. Ifølge Thorwaldsson dreier det seg om til sammen 8,2 milliarder svenske kroner.

Det er blant begrunnelsene til Thorwaldsson for at den svenske staten ikke vil punge ut for å redde SAS denne gangen.

Børsfall

Etter næringsministerens kunngjøring falt aksjen til SAS betydelig på Stockholmsbørsen. Litt etter åpning hadde aksjen falt 10 prosent.

Det samme ble tilfelle på Oslo Børs, der SAS-aksjen hadde falt 13 prosent etter nesten en times handel.

På børsen i København var SAS' aksjefall på 12 prosent ned på omtrent samme tid.

Kriseplan

I et forsøk på å redde flyselskapet har SAS utarbeidet en kriseplan, der rundt 20 milliarder svenske kroner i ulike typer lån og leasingavtaler omgjøres til aksjekapital. Det er dette Thorwaldsson sier den svenske regjeringen vil være med på.

I tillegg planlegges det innstramminger, inkludert reforhandlede tariffavtaler, som SAS håper skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner innen 2026.

– Opp til SAS nå

Når dette er på plass trengs det minst 9,5 milliarder svenske kroner i kapitalinnskudd for å investere i fremtiden, ifølge selskapet.

– Nå er det opp til SAS å levere på sin kriseplan, sier Thorwaldsson.

I forrige uke skrev avisen Dagens Industri at et privat konsortium er interessert i å ta over SAS. Dette ville ikke næringsminister Thorwaldsson kommentere da.