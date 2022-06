På en pressekonferanse i Kyiv sa han at opplysningene om hva som kan vente dem, endrer seg hele tiden, skriver CNN.

Soldatene sitter i russisk varetekt i de ukrainske regionene Donetsk og Luhansk, og separatistmyndighetene i Donetsk har snakket om å stille noen av dem som forskanset seg i Azovstal, for retten for angivelige menneskerettsbrudd.

Soldater forskanset seg der i ukevis mens Mariupol var beleiret av russiske styrker, før de overga seg i mai.

På spørsmål om han tror fangene blir torturert, sa Zelenskyj at han er overbevist om at det ikke er i russernes interesse, fordi de er «offentlige fanger», hvis liv og helse blir fulgt med på av verdenssamfunnet.

Zelenskyj sa at den første fasen av operasjonen, å få soldatene levende ut av Azovstal, er fullført.

– I dag er det den andre fasen som gjelder – å hente dem levende hjem. Vi vet hva vi kan bli enige om med russerne, vi vet hva prisen er. Vi vet at de ikke kan stoles på, sa Zelenskyj.

Loves støtte

Den siste uken har stadig nye land lovet toppmoderne våpensystemer til Ukraina. USAs president Joe Biden var først ut og skrev i en kronikk i The New York Times at tiden var inne for å gi Ukraina moderne artilleri.

Etter det NTB forstår er det et ønske i Nato om å skifte innretningen i det ukrainske forsvaret fra gammelt sovjetmateriell over til Nato-materiell. Det betyr samtidig mer opptrening av ukrainere på Nato-jord.

– Jeg tror det øker slagkraften betydelig, og grunnen til det er at ukrainske styrker er mye flinkere til å få tak i presise måldata, altså informasjon om hvor de eksakte målene er, sier oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NTB.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer på Stabsskolen, er enig og sier at særlig moderne artilleri vil utgjøre en forskjell.

– Det er en enorm operasjon å endre innretningen på et helt forsvar fra østlig til vestlig materiell. Det er Europas største forsvar etter Russland, sier Karlsen til NTB.

Sommeroffensiv

Med presise måldata, for eksempel via radarsystemer som de Tyskland har varslet å gi, og amerikansk artilleri med en rekkevidde på 80 kilometer, vil Ukraina kunne redusere egne tapstall og tvinge russerne på retrett.

– Jeg tror vi må forvente at ukrainerne vil kunne gå på offensiven over sommeren, sier Heier.

Vestlige våpensystemer kan endre bildet.

– Kanskje behøver de ikke være så mange som 3 mot 1, men heller 2 mot 1 hvis de kan støtte seg på mer moderne vestlig militærmateriell, sier Heier.