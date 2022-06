Påtalemyndigheten ber om 15 års fengsel for Bolivias ekspresident

Bolivias tidligere interimspresident Jeanine Áñez risikerer å måtte tilbringe lang tid i fengsel. Påtalemyndigheten ber om fengsel i 15 år i en av sakene mot henne, men hun er også anklaget for statskupp og folkemord. Enkelte av anklagene er blitt sterkt kritisert som politisk motiverte. Foto: Juan Karita / AP / NTB Foto: NTB