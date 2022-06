Meldinger om kolerautbrudd i Mariupol

Den strategisk viktige havnebyen ved Azovhavet var beleiret av russiske styrker i mange uker før den til slutt falt.

Talsmann Vitallj Falkovskij sier til Sky News at han er klar over meldingene om et kolerautbrudd, men at han ikke har klart å «få dem 100 prosent bekreftet».

Han sier videre til kanalen at situasjonen i byen stadig forverres på grunn av at mange lik fortsatt ligger ute.

Tidligere mandag sa Petro Andriusjtsjenko, en av ordfører Vadym Bojtsjenkos rådgivere, til United News TV at russerne stenger ned byen og at «ordet kolera blir nevnt blant de okkuperende myndighetene».

Kolera forårsakes av en bakterie som smitter lett når sanitærsituasjonen er dårlig. Sykdommen er en akutt tarminfeksjon som fører til diaré og brekninger. Alvorlige tilfeller medfører store væsketap og kan føre til dødsfall i løpet av få timer dersom de ikke behandles.