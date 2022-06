Stoltenberg advarer mot å gi Putin «avkjøringsrampe» fra krigen

Overfor Aftenposten advarer han mot å trekke logikken for langt om at Vesten må gi Putin en slik «avkjøringsrampe».

– Vi har alle et ansvar for å finne måter å avslutte krigen på, men det kan ikke innebære at vi skal presse Ukraina til å bøye seg for russernes aggresjon. For det første har ikke vi rett til å legge den type press på Kyiv. For det andre risikerer vi å belønne russisk maktmisbruk. I neste omgang kan det true oss, sier Natos generalsekretær.

Han understreker at målet er å bidra til at Ukraina overlever som selvstendig stat.

– Vi støtter dem i deres selvforsvar, som er en rett nedfelt i FN-traktaten. Vi har ikke noe mål om regimeendring i Moskva eller offensive mål mot Russland, uttaler Stoltenberg til Aftenposten.

Han mener vi må være forberedt på en langvarig krig, i verste fall i flere år.

– Kriger er uforutsigbare, men et alternativ er at det går fra å være en høyintensiv krig til å bli en smertefull, vedvarende konflikt som svinger i intensitet. Vi må ikke glemme at det har vært krig i Donbas siden 2014, sier Stoltenberg.