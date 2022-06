Juntaen i Mali sier det vil gå to år før overgangen til sivilt styre

Juntaens leder, oberst og president Assimi Goïta, undertegnet et dekret som ble lest opp på statlig TV der det heter at «varigheten på overgangen er satt til 24 måneder fra 26. mars 2022».

Mali har opplevd to militærkupp de siste par årene. I august 2020 grep en militærjunta under ledelse av oberst Goïta makten og styrtet president Ibrahim Boubacar Keita.

Etter sterke internasjonale reaksjoner utpekte kuppmakerne en sivil overgangsregjering. Planen var at overgangsregjeringen skulle sitte i 18 måneder, men Goïta mislikte reformene den satte i gang og gjennomførte i mai i fjor et nytt kupp og utropte seg selv til president.

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har utestengt Mali og innført økonomiske sanksjoner. Også i Den afrikanske union (AU) er Mali satt på gangen.