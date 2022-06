Israels regjering led nederlag

Loven ble innført etter at Israel i 1967 okkuperte Vestbredden, Øst-Jerusalem, Gazastripen og Golanhøydene.

Den såkalte Judea og Samaria-loven som gjelder Vestbredden, har rutinemessig blitt ratifisert hvert femte år siden.

Mandag stemte imidlertid 58 av representantene i Knesset imot å forlenge loven, mens 52 stemte for. To av dem som stemte imot, den ene fra det arabiske Raam-partiet og den andre fra venstrepartiet Meretz som begge sitter i regjering, sluttet rekke med opposisjonen.

For statsminister Naftali Bennett og den skjøre koalisjonsregjeringen var dette et nederlag, selv om det neppe får praktisk betydning for bosetterne og deres rettigheter.

Innen 1. juli skal det på nytt stemmes over loven, og alt tyder på at opposisjonspartiene på høyresiden, ledet an av tidligere statsminister Benjamin Netanyahu, da vil stemme for.

Israel har siden 1967 etablert rundt 270 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden.

Bosetningene huser i dag rundt 700.000 israelere, men er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen som slår fast at okkupantmakter ikke kan flytte deler av sin egen befolkning til områdene som okkuperes.

FNs sikkerhetsråd har også slått fast at bosetningene er ulovlige.