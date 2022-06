Tusener av migranter på vei til USA fra Mexico

Migrantene er lei av å vente på å få normalisert sin situasjon i et område der det er lite arbeid og fortsatt langt fra deres egentlige mål.

Lokale kilder sier at det var mellom 4.000 og 5.000 migranter som startet marsjen, de fleste fra Mellom-Amerika, Venezuela og Cuba. Mange av dem bar på barn og beskyttet dem mot regnet med tepper eller plast.

Luis García Villagran fra en frivillig organisasjon i Tapachula sa at over 15.000 mennesker etter hvert vil slutte seg til den såkalte karavanen, som starter samtidig med at det holdes et Amerika-toppmøte i Los Angeles der migrasjon er et av hovedtemaene.

Karavanen er den største som har forsøkt å komme seg videre fra Sør-Mexico i år. En mye større gruppe ble stanset i fjor i Guatemala, og mexicanske myndigheter har brutt opp flere andre med en blanding av militær maktbruk og løfter om å løse migrantenes problemer.

I månedsvis har migrantene og asylsøkerne klaget på Mexicos strategi med å holde dem fast i Sør-Mexico i stedet for å la dem reise opp til grensa til USA. Mange av dem har gjeld, og det er få muligheter for arbeid i det fattige Sør-Mexico.