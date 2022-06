Mistillitsforslag kan felle regjeringen i Sverige

Søndag sa Kakabaveh etter møter med Sosialdemokraterna at hun ennå ikke har bestemt seg for hva hun gjør under avstemningen tirsdag.

Dersom Johansson blir felt i Riksdagen, har statsminister Margareta Andersson gjort det klart at regjeringen går av.

Utfallet vil i stor grad bli avgjort av svensk-kurdiske Kakabaveh, som tidligere representerte Vänsterpartiet, men som nå er uavhengig.

Kakabaveh krever en klar garanti fra Andersson om at regjeringen vil opprettholde forbudet mot våpeneksport til Tyrkia og unnlate å terrorstemple flere kurdiske grupper. Dermed ber hun i realiteten regjeringen si nei til kravene som Tyrkia har stilt for å slippe Sverige inn i Nato.

Mangler én stemme

– Jeg har gjort det klart at om jeg ikke får noen svar (fra regjeringen), så kommer jeg til å stemme mot regjeringen, sier hun til Dagens Nyheter.

Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna har gjort det klart at de vil stemme for mistillitsforslaget fra Sverigedemokraterna, som krever at justisminister Morgan Johansson må gå som følge av påstått mangelfull håndtering av gjengkriminalitet i Sverige.

De fire partiene mangler imidlertid én stemme for å få flertall, og den stemmen kan komme fra Kakabaveh.

Motstridende

Søndag kom det imidlertid flere motstridende meldinger fra den 51 år gamle iranskfødte politikeren. I en tekstmelding til avisa Expressen skrev hun at hun vil avstå fra å stemme, noe som i så fall innebærer at regjeringen blir sittende.

I en tekstmelding til SVT Nyheter samme kveld skrev hun at hun vil stemme for mistillitsforslaget dersom regjeringen ikke kommer henne i møte, og kort tid etter beskrev hun overfor Dagens Nyheter samtalene med Socialdemokraterna som resultatløse.

Kakabaveh utelukker samtidig at hun kommer til å avstå fra å stemme når mistillitsforslaget kommer opp.