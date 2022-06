Boris Johnson får mistillitsforslag mot seg etter partygate-skandalen

Mandag kveld mellom klokken 19 og 21 norsk tid skal partiet utlyse en mistillitsavstemning, opplyser lederen for 1922-komiteen, Sir Graham Brady.

Det betyr at Brady har mottatt minst 54 brev fra Johnsons partifeller som slutter seg til mistillitserklæringen fra helseminister Steve Brin, og som mener Johnson ikke er skikket til å lede partiet og heller ikke landet. Grensen er satt på 54 fordi det utgjør 15 prosent av partiets parlamentsgruppe.

Bakgrunnen er den såkalte partygate-skandalen om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

Kan ryke

Dersom Johnson taper avstemningen blant de 359 konservative parlamentsmedlemmene, må han gå av både som partileder og som statsminister. Vinner han avstemningen, fredes han derimot mot en ny avstemning i ett år.

Mistillitsavstemningen er hemmelig, og Johnson trenger kun simpelt flertall, altså 180 stemmer, for å vinne. Stemmene blir talt opp umiddelbart etter avstemningen.

Sir Graham Brady orienterte Johnson om avstemningen søndag, og de ble enig om å gjennomføre den fortest mulig.

En talsmann for Johnson sier at han ser fram til avstemningen.

– Dette er en mulighet til å bli ferdig med måneder av spekulasjoner og gi regjeringen anledning til å sette en grense og gå videre, sier talspersonen.

Utagerende festing under lockdown

Sjefgransker Sue Gray har i en nylig rapport beskrevet i detalj hvordan de festpregede sammenkomstene i Downing Street utartet.

Under den strenge koronanedstengningen i England, da britene hadde forbud mot å samles for å hindre spredning av covid-19-viruset, kastet festdeltakere opp etter overdreven drikking, fornærmet sikkerhetsvakter og ødela en barnehuske i statsministerboligens hage.

Gray har tatt for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021.

Sa unnskyld

Johnson har på sin side bedt om unnskyldning og sagt at han har lært leksen sin, men også understreket at han ikke visste at han begikk noe regelbrudd.

Politiet utstedte 126 bøter til 83 personer som politiet fant hadde brutt covid-19-regelverket, deriblant til Johnson, hans kone Carrie Johnson og finansminister Rishi Sunak.

Til tross for bøter og beklagelser har tilliten til Johnson vært nedadgående. Meningsmålinger viser stor misnøye med skandalen, og et stort flertall i befolkningen mener Johnson bevisst har løyet om den.

Får støtte fra konservative

Like etter at mistillitsavstemningen ble kjent, skriver den britiske utenriksministeren Liz Truss på Twitter at hun støtter statsministeren.

– Statsminister har min støtte 100 prosent i dagens avstemning, og jeg oppfordrer på det sterkeste andre partifeller til å støtte ham, skriver hun.

Finansminister Rishi Sunak og justisminister og visestatsminister Dominic Raab har også uttrykt støtte til Johnson.

Tidligere utenriksminister og helseminister Jeremy Hunt tar derimot til orde for å felle Johnson på Twitter :

– Enhver som mener at landet vårt er sterkere, mer rettferdig og rikere når det ledes av konservative, bør ta inn over seg konsekvensen av ikke å gå inn for endring. Det vil være å gi landet til dem som ikke deler våre verdier. Valget i dag er endring eller tap. Jeg vil stemme for endring, skriver Hunt på Twitter.

Jakt på arvtaker

Hvis Johnson taper kveldens avstemning, må partiet finne en erstatning.

For å stille til vervet må man være parlamentsmedlem for det konservative partiet og ha støtte fra minst to kollegaer.

Dersom flere kandidater stiller, vil det bli satt i gang en elimineringsprosess til to kandidater gjenstår. De to kandidatene skal deretter stemmes over i partiet, og det vil bli arrangert debatter mellom dem i hele Storbritannia i forkant av valget.

Dersom Johnson vinner, men med knapt flertall, mener flere britiske kommentatorer at autoriteten hans som partileder og statsminister vil være kraftig svekket.