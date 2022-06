Kutuzov, som angivelig hadde lederstilling blant separatiststyrkene i Donetsk, skal ha blitt drept i nærheten av Popasna i Luhansk, skriver den amerikanske tankesmia Institute of the Study of War (ISW).

ISW melder at det vil være den sjuende russiske generalen som faller i krigen. Tankesmia skriver at det er bemerkelsesverdig mange og at dette vil fortsette fordi Russland sender generaler til fronten.