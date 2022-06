Zelenskyj besøkte fronten

– Det var mye jobb, en lang dag, sier presidenten i en kort videomelding han har lagt ut i sosiale medier.

I den sier Zelenskyj videre at han besøkte Lysytsjansk i Luhansk og Soledar i Donetsk, som de siste ukene har blitt angrepet gjentatte ganger fra luften.

Ukraina gjennomførte søndag motangrep på flere fronter, der de gjorde noe framgang, ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW). Deler av Sievjerodonetsk skal ha blitt gjenerobret, og ukrainske styrker skal ha presset tilbake russiske styrker fra posisjoner i Kherson-området.

De russiske styrkene avanserer på sin side mot Svijatohirsk i Donetsk, tre mil unna byen Slavjansk, ifølge ISW.