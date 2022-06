Reuters: Minst 50 drept i angrep mot kirke i Nigeria

Væpnede menn skjøt og kastet sprengstoff inn i kirken i landsbyen Owo, som ligger i Ondo-delstaten. Angrepet fant sted under en gudstjeneste.

Mange av de døde skal være barn.

En lege ved et sykehus i Owo sier til nyhetsbyrået Reuters at det har blitt tatt inn minst 50 døde til to sykehus i landsbyen etter angrepet.

Videre sier legen, som ikke er navngitt fordi han ikke har tillatelse til å snakke med pressen, at det er behov for blod til de sårede.

Også Adelegbe Timileyin, som representerer området i Nigerias nasjonalforsamling, sier at minst 50 er drept, et tall også avisa Nigerian Tribune oppgir. Myndighetene har ikke oppgitt et offisielt dødstall.

Jihadistgrupper har angrepet en rekke kirker i det nordlige Nigeria, der flertallet av befolkningen er muslimer, men Ondo i sørvest hadde fram til nå sluppet unna volden. Ingen har tatt ansvar for angrepet.

– Våre hjerter er tunge. Freden vår er blitt angrepet av folkefiender, skrev delstatens guvernør Rotimi Akeredolu på Twitter.

President Muhammadu Buhari fordømte drapene, og Vatikanet sier at pave Frans ber for ofrene.