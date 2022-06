Ukraina hevder å ha kontroll over halve Sievjerodonetsk

Men Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj sier de venter et stort angrep fra russiske styrker i dagene som kommer.

– Halvparten av byen kontrolleres faktisk av våre styrker, sa han i et intervju søndag.

Russiske styrker har gjort framskritt i Luhansk de siste ukene etter å ha blitt presset tilbake fra andre områder, blant annetområdet rundt hovedstaden Kyiv. Etter å ha blitt presset av en russisk offensiv mot Sievjerodonetsk, har ukrainske styrker slått tilbake.

Russiske styrker har fått i oppgave å ta kontroll over Sievjerodonetsk og viktige transportknutepunkter som binder sammen de nærliggende byene Lysytsjansk og Bakhmut innen fredag, ifølge Hajdaj.

Han sier videre at ukrainerne venter at Moskva vil sette inn alt av reserver for å nå disse målene, og at artilleriangrepene fra russisk hold samtidig vil trappes opp.