Sør-Korea og USA har gjennomført missiltester

Ifølge Sør-Korea skjøt Nord-Korea opp åtte ballistiske kortdistanseraketter på rekke og rad i løpet av en 35 minutter lang periode fra Sunan-området nær hovedstaden Pyongyang søndag morgen lokal tid.

De hadde kurs for havet øst for Nord-Korea, het det videre. Rakettesten er den 18. som landet har foretatt til nå i år.

USAs og Sør-Koreas test var av åtte overflate-til-overflate-systemet av typen ATACMS, sju sørkoreanske og ett amerikansk, og foregikk over ti minutter. Testen er for å vise at de to allierte landene er i stand til å svare raskt og presist på eventuelle nordkoreanske angrep, ifølge det sørkoreanske militæret.

USA og Sør-Korea har i flere uker advart om at Pyongyang kan komme til å gjennomføre en atomvåpentest, noe som hittil ikke har skjedd.

Derimot har Nord-Korea gjenopptatt bygging av en kjernefysisk reaktor, ifølge nye satellittbilder.