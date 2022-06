Da vannstanden sank i Mosul-dammen tidligere i år, kom restene av en oldtidsby til syne.

Nå har tyske og kurdiske arkeologer gjort nye undersøkelser på stedet, melder tyske University of Tübingen.

Ruinene har stort sett vært skjult under vann siden 80-tallet. Da ble Mosul-dammen anlagt. Det er en stor dam i Tigriselven som brukes for å lage vannkraft.

Irak har vært rammet av ekstrem tørke i flere måneder, spesielt de sørlige delene av landet, ifølge pressemeldingen. Store vannmasser er tappet fra dammen for å hjelpe landbruket.

Arkeologer har benyttet sjansen til å gjøre nye utgravinger i bronsealderbyen.

Forskerne tror de har funnet et viktig senter i Mitanniriket. De har avdekket et palass og andre bygg, krukker og skrifttavler.

Forskere jobbet med å kartlegge flere av bygningene i oldtidsbyen tidligere i år. Foto: Universities of Freiburg and Tübingen, KAO

Fant palass i 2018

Det arkeologiske funnstedet, som kalles Kemune, ble ikke undersøkt før det ble oversvømt for flere tiår siden. Ruinene ble oppdaget i 2010. Da var det også lav vannstand.

Byen dukket opp igjen i en lignende situasjon i 2018.

Da gravde forskere frem palasset. Det lå på en terrasse, opprinnelig 20 meter fra elven Tigris. Veggene var opptil sju meter høye og to meter brede, skrev NRK.

I tillegg ble det funnet rester av veggmalerier i rødt og blått og ti skrifttavler.

Lagerbygning og forsvar

Da vannstanden sank igjen i starten av 2022, kastet forskere seg rundt. I januar og februar gjennomførte de utgravinger.

I tillegg til palasset har de nå avdekket en befestning med murer og tårn. De fant også et stort bygg med flere etasjer som skal ha blitt brukt til oppbevaring og et industrielt kompleks.

– Den store magasinbygningen er spesielt viktig fordi det må ha vært lagret enorme mengder varer i den, trolig brakt fra hele regionen, sier Ivana Puljiz, i pressemeldingen.

Hun er arkeolog ved University of Freiburg i Tyskland.

Her graver forskere ut veggene i det de tror var en stor lagerbygning. Foto: Universities of Freiburg and Tübingen, KAO

Del av et oldtidsrike

Arkeolog Hasan Qasim, leder av Kurdistan Archaeology Organization, deltok også i arbeidet.Han sier at utgravningene viser at plassen var et viktig senter i Mitanniriket.

Mitanni var et oldtidsrike i Midtøsten som hadde sin storhetstid mellom år 1500 f.Kr. til 1360 f.Kr. Riket hadde sin utbredelse i dagens Irak, Syria og Tyrkia, ifølge NRK.

Hurrittene var den største befolkningsgruppen. Landet var ordnet som et føydalsamfunn og jordbruket var viktig, ifølge Store norske leksikon.

Forskerne tror de oversvømte ruinene kan være restene av en by i Mitanni kalt Zakhiku. Det er basert på en av skrifttavlene funnet i 2018.

Ødelagt i jordskjelv

De eldgamle veggene laget av soltørket leirmurstein, var i god forfatning. Det til tross for at ruinene har ligget under vann i 40 år.

Den gode bevaringen skyldes måten byen ble ødelagt på, ifølge pressemeldingen. Den ble ødelagt i et jordskjelv rundt 1350 f.Kr. De øvre delene av veggene kollapset og begravet restene av byen.

En krukke med leirtavler. Inkludert tavler med original leir-konvolutt, ifølge pressmeldingen.

100 leirtavler

Forskerne fant også rundt hundre leirtavler med kileskrift som lå lagret i fem keramiske krukker. Kileskrift er et av verdens eldste skriftsystemer.

Tavlene skal være fra perioden etter jordskjelvet rammet. Noen av dem kan være brev. Forskerne håper de inneholder informasjon om byens fall og begynnelsen på assyrisk styre i regionen.

– Det er nærmest et mirakel at kileskrifttavler laget av ubrent leire har overlevd så mange tiår under vann, sier professor Peter Pfälzner ved University of Tübingen.

Ruinene ble dekket med plast for beskyttelse før vannstanden steg igjen. Foto: Universities of Freiburg and Tübingen, KAO

Oldtidsbyen er nå oversvømt igjen. Før vannet la seg over ruinene på nytt, rakk forskerne å dekke over de arkeologiske funnstedene med plast.

Dette skal beskytte kulturminnene, mens de ligger under vann.

(Denne artikkene ble først publisert på Forskning.no).