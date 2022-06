Stjernespekket konsert for dronning Elizabeth

22.000 mennesker hadde fått billetter til konserten og fylte tribunene som var satt opp, mens ytterligere millioner kunne følge konserten på TV i anledning dronningens 70 år på tronen.

Rockestjernene Queen + Adam Lambert åpnet konserten, og gitaristen Brian May gjorde det klart at han var overlykkelig og beæret over å være med. Andre som sto klar til å bidra, var blant andre Alicia Keys, Rod Stewart og Sam Ryder, som ble nummer to i årets Eurovision.

Til stede var både kronprins Charles og hans eldste sønn prins William, mens dronningen selv ble hjemme fordi hun ikke føler seg helt bra etter å ha stått lenge på balkongen på Buckingham Palace torsdag.

Queen-åpning

Queen + Adam Lambert åpnet det stjernespekkede showet med låtene «We Will Rock You», «Don't Stop Me Now» og «We Are The Champions».

– Det er flott å være tilbake, sa Queen-gitarist May til BBC før konserten, med henvisning til dronningens 50-årsmarkering på tronen i 2002 da han sto på taket av Buckingham Palace og spilte «God Save the Queen».

Da konserten startet lørdag, dukket dronning Elizabeth overraskende opp på storskjerm i en forhåndsinnspilt komediescene der hun fikk te av bjørnen Paddington, kjent fra barnebøker og filmer.

– Gratulerer med jubileet, ma'am, og takk. For alt, sier bjørnen til dronningen idet de spøkefullt deler sin forkjærlighet for smørbrød med marmelade.

– Det er svært snilt av deg, svarer dronningen, før paret begynner å tromme rytmen til «We Will Rock You» på tefatene sine med sølvskjeer.

Opplyst slott

Ikke bare musikkstjerner sto på scenen. Også David Beckham, James Bond-skuespiller Daniel Craig og USAs tidligere førstedame Michelle Obama hyllet dronningen.

Buckingham Palace var opplyst på majestetisk vis gjennom kvelden.

Konserten varte i to og en halv time. Dronningen var ikke til stede fysisk, men det ble sagt at hun så på konserten på TV i Windsor slott.

Derimot var blant andre prins Charles og hans eldste sønn prins William til stede på konserten. Prins Harry og hans kone Meghan var derimot ikke på konserten. Men sistnevnte par var til stede under festgudstjenesten i St. Paul-katedralen fredag.

Feiringen av dronningens 70 år på tronen startet torsdag og varer i fire dager og avsluttes søndag.