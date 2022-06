FNs sikkerhetsråd fordømmer drap på FN-soldater i Mali

– Medlemmene i FNs sikkerhetsråd fordømmer på det sterkeste angrepet mot Minusma 3. jui nær Douentza, der to fredsbevarende soldater fra Egypt ble drept og en annen såret, står det i en uttalelse fra Sikkerhetsrådet natt til lørdag norsk tid.

Også den fredsbevarende FN-styrken Minusmas ledelse fordømmer angrepet, sier Minusma-talsmann Olivier Salgado på Twitter.

Fredag ble det først oppgitt at to ble drept og to såret i bombeeksplosjonen, som fant sted på veien mot Timbuktu.

Onsdag ble en fredsbevarende FN-soldat fra Jordan drept i et angrep mot en kolonne i Kidal i den nordlige delen av Mali.

Sikkerhetsrådet oppfordrer Mali til å gjennomføre rask etterforskning av angrepet mot FN-soldatene og stille de ansvarlige for retten.

Mali har kjempet for å slå ned et jihadistisk opprør som startet i 2012, før det spredte seg til nabolandene Burkina Faso og Niger. Det finnes i dag jihadistiske grupperinger i store deler av Sahel-regionen. Flere tusen soldater og sivile er drept i konflikten, og hundretusenvis er blitt tvunget på flukt.

Minusma har 13.000 soldater og er blant FNs største fredsbevarende styrker. Siden den ble etablert i 2013 har 174 FN-soldater blitt drept.