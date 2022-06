Amazonasbekkenet er et helt enormt villmarksområde i Sør-Amerika. Det strekker seg over åtte ulike land og er omtrent like stort som USA.

Det meste av området er dekket av regnskog. Men det finnes også åpne sletter.

Forskere har tidligere funnet ut at det har levd mennesker i disse områdene i minst 10.000 år.

Men lenge trodde vi at disse folkene var små stammer som levde i skogen.

Jorda i området er så fattig på næringsstoffer at det ikke var mulig å drive jordbruk der, mente forskerne før. Og da går det heller ikke an å ha store samfunn med landsbyer og byer.

Så feil kan man ta.

Nå har nemlig en gjeng med forskere funnet restene av en hel haug bosteder, med veier imellom.

Rare spor

Heiko Prümers og de han jobber med hadde lenge tenkt at det var noe som ikke stemte.

Undersøkelser har nemlig vist at det vokser mistenkelig mange planter som en gang var blitt dyrket, i noen områder i Amazonasbekkenet. Dessuten har forskere funnet flere steder med uvanlig næringsrik jord.

Kan dette være spor etter gammelt jordbruk likevel, lurte forskerne?

Problemet var bare at det er utrolig vanskelig å undersøke saken ved å grave i jorda.

Amazonas er fullstendig overgrodd med planter. Forskerne må jobbe veldig hardt bare for å lete etter spor på et bitte lite område.

Heldigvis hadde Prümers et nytt redskap på lager. Det kalles lidar.

Slik ser det ut i Llanos de Mojos, området forskerne har undersøkt. Det var under slike skogkledde hauger at lidaren avslørte gamle ruiner. Foto: Sam Beebe

Ser ned i bakken

Lidar er en slags lys-radar. Ved å bruke flere typer lys, kan lidaren se igjennom plantene og ned i bakken. Slik går det an å avsløre ruiner som skjuler seg under skogen.

Prümers og samarbeidspartnerne hans fløy i helikopter over et spesielt område i Amazonas. Her ligger det mange skogkledde hauger på en slette som blir oversvømt av vann i regntida.

Slik vises en av de største bostedene på lidaren. Ut fra byen går det opphøyde veier til mindre landsbyer på andre hauger. Foto: H. Prümers / DAI

Forskerne pekte lidaren ned på landskapet.

Gjett hva bildene viste!

Mange byggverk

Landsbyer!

Lidaren avslørte at mange av haugene hadde byggverk under skogen.

Forskerne fant til sammen 26 små og store landsbyer, med murer og plattformer. To av stedene så ut til å ha vært større enn de andre – som små byer. Der fantes det rester etter 20 meter høye pyramider.

Mellom byene og landsbyene gikk det opphøyde veier over slettene.

Forsvant

Forskerne mener byggverkene er lagd av Casarabe-kulturen. Det var et mystisk folkeslag som begynte å leve i dette området for 1500 år siden.

Men for rundt 900 år siden forlot folkene landsbyene de hadde bygd.

Hva skjedde?

Ingen vet svaret. Kanskje skjedde det endringer i klimaet, som gjorde det vanskeligere å bo i området?

Men en ting er sikkert: Amazonasbekkenet har hatt landsbyer og byer som var mye mer avanserte enn vi trodde.

Nå er mange forskere spente på om nye lidar-undersøkelser vil avsløre flere ruiner, skjult under den tette regnskogen.

Kilder:

Heiko Prümers er forsker ved Deutsches Archäologisches Institut i Tyskland.

Han og samarbeidspartnerne har skrevet om funnene sine i en artikkel som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Nature har også skrevet en nyhetssak om funnet.

(Denne saken ble først publisert på ung.forskning.no).