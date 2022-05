Ukraina forbereder tiltale mot 80 mistenkte krigsforbrytere

Det kunngjorde Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova på en pressekonferanse i Haag tirsdag.

Blant annet dreier de nyeste tilfellene seg om mulig forflytning av ukrainske sivile og særlig barn til ulike deler av Russland, i tillegg til mer tradisjonelle krigsforbrytelser som tortur og drap på sivile.

Ukraina har identifisert 80 personer som de mener er skyldige i krigsforbrytelser som de mener har funnet sted på ukrainsk jord.

To russiske soldater ble dømt til elleve og et halvt års fengsel tirsdag for angrep på sivile områder, og en tredje ble dømt for drap på en sivil person tidligere i måneden.

Under Venediktovas besøk i Haag ble det også kunngjort at tre nye land har sluttet seg til en internasjonal granskning av krigsforbrytelser i Ukraina: Estland, Latvia og Slovakia slutter seg til aktorer fra Litauen, Polen og Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– I dag er en svært viktig dag, sa ICC-aktor Karim Khan på en pressekonferanse med Venediktova.

Han la til at han håper ICC nå kan etablere et feltkontor i Kyiv. Venediktova sier hun håper Ukraina kan håndtere 95 prosent av sakene selv, men at ICC kan ta seg av de større og vanskeligere sakene.