Dette skjedde i Ukraina i natt

* Russiske styrker forbereder seg på et omfattende angrep ved Slavjansk, hovedbasen til de ukrainske styrkene i Donbas, ifølge Ukrainas generalstab.

Russiske soldater er i ferd med å flytte enheter for å forberede angrep på Slavjansk både fra russisk-kontrollerte Izium og Lyman i Øst-Ukraina, ifølge generalstabens daglige situasjonsrapport mandag.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj erkjenner at russiske styrker nå har oppnådd maksimal kampstyrke i Donbas-regionen.

Russland har i ukevis konsentrert sine militære styrker i Øst-Ukraina. Tross kraftig ukrainsk motstand, har russerne langsomt vunnet terreng.

* Russiske styrker har rykket videre kvartal for kvartal inn i Sievjerodonetsk mens de utkjemper intense gatekamper med ukrainske styrker.

Sievjerodonetsks ordfører Oleksandr Striuk sier at byen er fullstendig rasert. Artilleri har ødelagt kritisk infrastruktur og 90 prosent av bygningene, mens strøm og kommunikasjoner stort sett er kuttet.

Striuk sier antall døde stiger for hver time, men det er umulig å telle dem midt i gatekampene. Han sier at mellom 12.000 og 13.000 mennesker er igjen i kjellere og bunkere i byen som før krigen hadde 100.000 innbyggere.

* EU er på et toppmøte i Brussel blitt enig om et forbud mot russisk oljeeksport til EU som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland.

Enigheten er resultat av et kompromiss med Ungarn og innebærer derfor unntak fra sanksjonene som gjør at en tredel av russisk oljeeksport til EU fortsatt ikke rammes av embargoen.

Tyskland og Polen vil imidlertid i løpet av året på frivillig basis fase ut oljeimporten de får gjennom rørledninger fra Russland, slik at til sammen 90 prosent av den russiske oljeeksporten til EU kan bli stanset.

EUs sjette sanksjonspakke omfatter også innreiseforbud for flere russere, tiltak mot tre nye russiske TV-kanaler og avkobling av Russlands største bank Sberbank fra det globale betalingssystemet Swift.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at den russiske blokaden hindrer landet i å eksportere 22 millioner tonn korn.

I sin nattlige tale i natt sa Zelenskyj at resultatet av blokaden er fare for sult i landene som er avhengig av kornet, noe som kan føre til en ny migrasjonskrise.

– Dette er noe det russiske lederskapet åpenbart ønsker, sa han og anklaget Russland for å skape problemet med fullt overlegg slik at hele Europa får problemer og Ukraina taper milliarder for tapt eksport.

* Russland blokkerer fortsatt korneksport fra ukrainske havner, men har selv begynt å importere korn fra okkuperte Kherson, sier Kirill Stremoussov, som er blant lederne i militæradministrasjonen i regionen.

Målet er ifølge Stremoussov å gjøre plass i kornlagrene til årets innhøsting. Dette skal være grunnen til at ukrainske bønder nå har solgt korn til Russland.

Ukraina, som er en av verdens største korneksportører, har gjentatte ganger anklaget Russland for å stjele korn fra de okkuperte områdene.