Protester mot utsending etter husras i Iran

Ayatolla Mohsen Heidari AleKasir forsøkte å tale til venner og pårørende av omkomne og savnede ved bygningsruinene, men de flere hundre som var samlet, buet og avbrøt ham.

Dermed ble en direkte TV-sending avbrutt, og politiet grep inn med køller og tåregass.

Den spontane demonstrasjonen er en direkte utfordring til den iranske regjeringens respons på katastrofen for en uke siden, samtidig med at den presses av økende matpriser og andre økonomiske problemer.

32 døde er hittil funnet i ruinene av det ti etasjer høye forretningsbygget under oppføring som raste sammen i Abadan forrige mandag, men det er frykt for at mange flere har mistet livet.

Myndighetene har erkjent at byggets eier og korrupte tjenestemenn hadde tillatt byggingen å fortsette, trass i at det var avdekket mangler og dårlig arbeid. 13 mennesker, inkludert Abadans ordfører, er arrestert.