Trudeau kunngjør forbud mot salg av håndvåpen

Beslutningen blir tatt som følge av en rekke dødelige masseskytinger i USA de siste uke. Den må fortsatt vedtas i det canadiske parlamentet, der Trudeaus liberale parti er i mindretall.

Trudeau sier at beslutningen innebærer at eierskap av håndvåpen fryses, og at salg, import og andre typer overføring av våpen blir forbudt. Lovforslaget vil også frata dem som er involvert i vold i hjemmet, eller er en fare for seg selv og andre, retten til å eie våpen.

Canada innførte forbud mot 1.500 typer av angrepsvåpen og militære våpen etter en masseskyting i Nova Scotia i 2020 som kostet 23 mennesker livet. Men våpenrelatert vold har likevel fortsatt å øke.

Minister for offentlig sikkerhet Marco Mendicino mener det er en million håndvåpen i landet, langt flere enn for ti år siden, og politiet peker ofte på smugling fra USA som den viktigste kilden for våpen.