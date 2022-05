Sør-Ossetia dropper folkeavstemning om tilslutning til Russland

Sør-Ossetia er et av de to områdene som rev seg løs fra Georgia under krigen i 2008. Sammen med Abkhasia kontrolleres de av Russland, som anerkjenner dem som uavhengige stater.

President Alan Gagloev trakk mandag tilbake avstemningsplanene. Han begrunner det med at han er usikker på de juridiske konsekvensene, og at det ikke er mulig å åpne for en ensidig tilslutning til Russland.

Men han åpner for videre konsultasjoner med Russland om sterkere integrering mellom Sør-Ossetia og Russland.