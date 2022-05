Framrykkingen ble mandag bekreftet at både guvernøren i Luhansk fylke og byadministrasjonen.

– Russerne rykker fram mot sentrum av Sievjerodonetsk. Kampene fortsetter. Situasjonen er svært vanskelig, ifølge guvernør Serhij Hajdaj.

Øyenvitner oppgir ifølge The Guardian at byen blir bombardert «200 ganger i timen» mens de russiske styrkene forsøker å kutte forsyningslinjene. Samtidig prøver de russiske styrkene å omringe de gjenværende ukrainske styrkene som forsøker å forsvare byen.

– Umulig å telle døde

Byens ordfører Oleksandr Striuk sier til nyhetsbyrået AP at byen er fullstendig ødelagt i de russiske bombardementene. Han bekrefter også at russiske styrker har tatt kontroll over noen få kvartaler på vei mot sentrum.

– Antall ofre øker for hver time, men vi er ikke i stand til å telle de døde og sårede som følge av gatekamper, sa han i et telefonintervju mandag.

Mellom 12.000 og 13.000 innbyggere er ifølge ordføreren fortsatt igjen i byen, som før krigen hadde rundt 100.000 innbyggere. De skjuler seg i kjellere og tilfluktsrom for å beskytte seg mot luftangrep og granatangrep.

Sievjerodonetsk har de siste ukene vært under massive russiske angrep. Russiske soldater skal ha forsøkt å omringe byen, men uten å lykkes, derfor har de i stedet valgt å storme byen, ifølge ukrainske myndigheter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskriver situasjonen som «ubeskrivelig vanskelig». Han sier at all viktig infrastruktur er smadret i de russiske angrepene.

Nytt Mariupol?

Situasjonen sammenlignes med den som rådet i Mariupol sør i Ukraina, havnebyen som ble lagt i grus før russiske styrker til slutt rykket inn i byen etter en flere måneder lang beleiring.

Ordfører Striuk anslår at 1.500 sivile er drept siden krigen begynte 24. februar, både som følge av angrep og av mangel på medisiner og medisinsk behandling.

En fransk journalist skal være blant dem som ble drept mandag. Ifølge guvernøren i Luhansk ble han truffet i nakken da russiske styrker skjøt mot et pansret kjøretøy som var på vei for å plukke opp ti mennesker og evakuere dem fra området.

Guvernørens uttalelse er lagt ut på Twitter og sitert av en rekke medier.

Journalisten skal ha vært på jobb for en fransk TV-kanal, og evakueringen skal ha blitt stanset etter at kjøretøyet ble beskutt.

Tidligere er det meldt at to personer ble drept og fem såret, alle sivile, i russiske granatangrep da russiske styrker rykket inn i utkanten av byen.

Lederen for byadministrasjonen i Sievjerodonetsk, Roman Vlasenko, har opplyst at de russiske styrkene har tatt seg inn i byen fra to ulike retninger, og at de kontrollerer en stripe på 100 meter. Men han insisterer på at de ikke greier å komme særlig lenger.

– Karene våre holder stand, sier han til Radio Libertys ukrainske tjeneste, ifølge BBC.

Administrativt senter

Sievjerodonetsk er den største byen i Donbas-regionen som ukrainske styrker har greid å beholde kontroll over. Den har siden 2014 fungert som senter for fylkesadministrasjonen i Luhansk. Byen Luhansk, der administrasjonen i utgangspunktet var basert, har vært kontrollert av russiskvennlige separatister.

Byen ligger cirka 14 mil sør for den russiske grensen, og har de siste dagene blitt episenteret for kampene som raser i Donbas-regionen.

Russland har et uttalt mål å få kontroll over hele denne regionen, som består av både Luhansk og Donetsk, som Russland i forkant av krigen erklærte som uavhengige republikker. Store deler av de to fylkene har siden 2014 vært kontrollert av prorussiske separatister.

Ifølge Luhansk-guvernøren Hajdaj forsøker russiske styrker også å rykke inn i byen Lysytsjansk, som ligger i det samme fylket. Samtidig oppgir det ukrainske militæret at de russiske styrkene har forsterket stillingene sine på flere fronter utenfor Sievjerodonetsk og fått inn mer utstyr og ammunisjon for å kunne fortsette offensiven i øst.

Begge byene ligger langs en viktig elv, og de er derfor strategisk viktige.