Pelosis ektemann tatt for fyllekjøring

Paul Pelosi ble pågrepet etter at bilen hans var innblandet i en trafikkulykke lørdag kveld, skriver BBC.

På en vei i Napa, nordøst for ekteparets hjemby San Francisco, ble Pelosis bil truffet av en annen bil. Ingen ble skadd i ulykken og den andre føreren ble ikke pågrepet av politiet.

82 år gamle Paul Pelosi ble imidlertid pågrepet mistenkt for to lovbrudd, deriblant skal hans promille ligget over 0,8, som er grensa i California.

Nancy Pelosi var på Brown University i Rhode Island da ulykken skjedde. Ingen av ektefellene har kommentert hendelsen.