Den japanske regjeringen med president Shinzo Abe og statsminister Fumio Kishida har varslet historiske endringer i Japans sikkerhetsstrategi, dersom de får folket med på laget. I møte med det de omtaler som en kinesisk og nordkoreansk atomvåpenopprustning, ser landet seg nødt til å skrote sin etterkrigsstrategi, hvor de står i fare for å bryte landets grunnlov.

Ethvert japansk forsøk på å angripe fiendebaser før Japan selv er under angrep, er nemlig et soleklart brudd på grunnloven landet har operert med siden andre verdenskrig. Men japanske myndigheter mener selv at andre asiatiske makter presser dem i den retningen, skriver The Guardian.

– Vi må ikke tillate at det som skjer i Ukraina også skjer her i Asia, i regi av Kina. Om japanske myndigheter vil eller ikke, så kommer vi til å måtte ta på oss et større sikkerhetsansvar i vårt hjørne av verden, spesielt i møte med Kina og Nord-Koreas stadig voksende atomprogram, sier professor Michito Tsukuroka ved Keio universitet til The Guardian.

Japanske soldater fires ned fra et helikopter under en øvelse i Japan for et par dager siden. Bildet er tatt 28. mai. Foto: Tomohiro Ohsumi / Reuters/NTB

– Vi er oppriktig bekymret

Japans statsminister deler professorens bekymringer, og mener at tiden er inne for å endre strategi. Den asiatiske staten frykter at Kina vil la seg inspirere av den russiske invasjonen, og gjennomføre noe lignende i Taiwan.

Nå er det på tide at Japan og USA går sammen og forbereder seg på et slik angrep, skriver Council On Foreign Relations (CFR).

– Den stadig økende militæraktiviteten vi ser fra Kina nå gjør oss oppriktig bekymret, og jeg etterlyser en fattet og realistisk diskusjon hvor vi kartlegger hvordan vi best kan beskytte folket, sier statsminister Kishida.

Japan er spesielt bekymret for aktiviteten observert rundt Senkakus-øyene, en gruppe ubebodde øyer i Øst-Kina-havet. Øygruppen administreres for øyeblikket av Japan, men Kina hevder at de tilhører dem.

– Japans forsvarsevner må fundamentalt forberedes i lys av et endret og mer ustabilt verdensbilde, sier Kishida.

USAs president Joe Biden ble ønsket velkommen til Tokyo av statsminister Fumio Kishida 24. mai. Foto: Zhang Xiaoyu / AP/NTB

Kan endre grunnloven

I planene ligger det mulige endringer i Japans grunnlov, hvor landet ønsker muligheten til å forsvare seg når de ser tegn til at en stat forbereder mulige angrep mot Japan, ikke etter at et angrep har funnet sted.

Japan har allerede utviklet et ferskt anti-missil-system, men de ligger langt bak både Kina og Nord-Korea grunnet manglende forsvarsmidler. Regjeringen er imidlertid avhengig av folkets «ja» for å kunne gå i gang med opprustningen.

En fersk meningsmåling gjennomført av den japanske dagsavisen Asahi shimbun i samarbeid med Tokyo universitet, gjort etter invasjonen av Ukraina, viser at 64 prosent av landets befolkning støtter en opprustning, hvor kun 10 prosent sier blankt nei. Ifølge CFR blir folket i Japan stadig mer og mer klar over at en invasjon av Taiwan indirekte utgjør en trussel for deres sikkerhet.

Dersom Kina utplasserer styrker på Taiwan, vil Folkets frigjøringshær være knappe 110 kilometer fra den japanske øya Yonaguni. Hvis Kina skulle lykkes, tross tilførsel av amerikanske våpen til Taiwan, vil det tvinge Japan til å omstrukturere sin sikkerhetsplan betraktelig i møte med et voksende Kina.