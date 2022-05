Strømbrudd som følge av krigshandlinger, har ført til at gruvearbeiderne ikke klarer å ta seg opp fra gruvegangene, melder Sky News.

Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko sier det pågår arbeid for å hente gruvearbeiderne ut. Han legger til at strømmen er borte fra de to distriktene Bakhmut og Kramatorsk på grunn av intense kamphandlinger.