De 27 EU-landenes ledere, som mandag innleder et to dager langt toppmøte i Brussel, har innført en rekke sanksjoner mot Russland, men har ikke blitt enige om en sanksjonspakke som inkluderer boikott av russisk olje og gass.

Ungarn har satt ned foten for oljeembargo og krever unntak i minst fire år samt milliardstøtte for å oppgradere et raffineri og en rørledning til Kroatia. Tsjekkia og Slovakia har også store motforestillinger mot en slik embargo.

På is

Den manglende enigheten om oljeembargo i det som skulle ha vært en sjette sanksjonspakke, innebærer også at planen om å kaste Russlands største bank Sberbank ut av det internasjonale betalingssystemet Swift, inntil videre ligger på vent.

Det samme gjør planen om å nekte russiske kringkastere adgang til EU, og planen om å utvide listen over russiske personer som får sine verdier i EU frosset.

Vage formuleringer

Et utkast til uttalelse fra EU-toppmøtet, som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, uttrykker bred støtte til Ukraina, men inneholder ellers vage formuleringer om det meste.

Det mest konkrete utfallet av EU-toppmøtet blir angivelig et løfte om en lånepakke på drøyt 90 milliarder kroner til Ukraina, noe som skal dekke lønn til offentlig ansatte i landet i to måneder.