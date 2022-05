Dette skjedde i Ukraina i natt

* Å ta kontroll over Donbas-regionen er Russlands fremste prioritet i Ukraina, sier russernes utenriksminister Sergej Lavrov. Lavrov sier målet er å presse ukrainske styrker ut av Donetsk og Luhansk, som Russland anerkjente som selvstendige stater like før de invaderte 24. februar.

I de gjenværende delene av Ukraina der Russland gjennomfører den såkalte spesialoperasjonen må innbyggerne selv ta avgjørelser om egen framtid, sa Lavrov videre i intervjuet. Det kan bety at Russland vil avholde styrte folkeavstemninger for å erklære områder i Ukraina som uavhengige stater, som Donetsk og Luhansk

De utgjør sammen Donbas-regionen, og Lavrov sier hovedmålet er en «frigjøring» av Donbas fra «Kyiv-regimet». Uttalelsen kom i et intervju med den franske kringkasteren TF1, som er gjengitt på nettsidene til det russiske utenriksdepartementet.

* Lavrov avviste også spekulasjon om at president Vladimir Putin er syk. Ingen tegn tyder på det, ifølge Lavrov. Både Putins helse og privatliv er tabubelagte temaer som nesten aldri blir offentlig diskutert i Russland.

– Jeg tror ikke at folk som er ved sine fulle fem, ser noen tegn på sykdom eller lidelse hos denne personen, sa Lavrov til TF1. Videre påpekte Lavrov at Putin, som blir 70 i mai, blir sett offentlig «hver dag».

– Dere kan se ham på skjermen, lese og lytte til talene hans, sa Lavrov. Etter invasjonen av Ukraina 24. februar har det versert spekulasjoner fra regjeringskritisk hold i Russland og i Vesten om at Putin kan være syk.

* Regjeringen og opposisjonen i Tyskland ble i natt enige om å bruke 100 milliarder euro på å fornye landets forsvar. Bakteppet er Russlands krigføring i Ukraina.

Summen tilsvarer drøyt 1.000 milliarder kroner. Avtalen ble inngått søndag kveld etter ukevis med harde forhandlinger. Rammene betyr at Tyskland kommer til å oppfylle Nato-målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sparket sikkerhetssjefen i Kharkiv. Årsaken er slett arbeid, ifølge presidenten.

– Han jobbet ikke for å beskytte byen i de første dagene av krigen, men tenkte kun på seg selv, sa Zelenskyj om den regionale sjefen for den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU i sin daglige videotale.

– Hva var motivene hans? Politiet etterforsker, sa han videre, ifølge Sky News.

Kharkiv har vært under angrep av Russland siden starten av invasjonen i februar. Men nylig trakk de russiske styrkene seg fra områder rundt byen for å konsentrere seg om Donetsk-regionen sør for Kharkiv. Zelenskyj besøkte byen, som ligger nære grensa mot Russland, søndag.

* De ukrainske Eurovision-vinnerne Kalush Orchestra har solgt trofeet fra konkurransen på auksjon. Pengene går til landets militære, som kjemper mot Russland.

– En stor takk til gruppa Whitebit som kjøpte trofeet for 900.000 dollar, og nå er de rettmessige eierne av trofeet vårt, sa Kalush Orchestra søndag. Summen tilsvarer drøyt 8,5 millioner kroner etter dagens kurs.

Whitebit er et ukrainsk selskap som driver en plattform for utveksling av kryptovaluta. På en veldedighetskonsert i Berlin søndag auksjonerte gruppas frontfigur Oleh Psiuk også bort sin karakteristiske rosa bøttehatt.

* Tsjekkia planlegger å sende Ukraina ytterligere militærutstyr til en verdi av mellom 24 millioner og 28 millioner euro, ifølge forsvarsminister Jana Cernochova. Det vil si mellom 244 millioner og 284 millioner kroner.

– Det er livsviktig at bistanden er stødig, sa Cernochova til kringkasteren CT. Videre påpekte hun at Tsjekkia har sendt Ukraina mer enn 140 millioner euro i militær bistand siden Russland invaderte nabolandet 24. februar.

Cernochova bekreftet at tunge våpen er blant militærutstyret, men ville av sikkerhetsårsaker ikke gå nærmere inn på akkurat hva slags våpen. Tsjekkiske medier har imidlertid meldt at det blant annet vil sendes T-72-stridsvogner, stormpanservogner, haubitser og muligens også kamphelikoptre av den sovjetproduserte typen Mil Mi-24.