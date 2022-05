Zelenskyj har sparket sikkerhetssjefen i Kharkiv

– Han jobbet ikke for å beskytte byen i de første dagene av krigen, men tenkte kun på seg selv, sa Zelenskyj om den regionale sjefen for den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU i sin daglige videotale.

– Hva var motivene hans? Politiet etterforsker, sa han videre, ifølge Sky News.

Kharkiv har vært under angrep av Russland siden starten av invasjonen i februar. Men nylig trakk de russiske styrkene seg fra områder rundt byen for å konsentrere seg om Donetsk-regionen sør for Kharkiv.

Zelenskyj besøkte byen, som ligger nære grensa mot Russland, søndag.