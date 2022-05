Oppgang etter børsåpning i Asia

I Tokyo var hovedindeksen Nikkei 225 oppe 1,2 prosent i den tidlige handelen, mens den bredere Topix-indeksen steg 1 prosent.

I Hongkong steg hovedindeksen Hang Seng 1,1 etter åpning, mens hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen var opp 0,4 og 0,5 prosent.

Oppgangen kom etter at Wall Street fredag rundet av sin beste uke på halvannet år. Det var nok til å gjøre slutt på sju strake uker med nedgang.

Det skjedde etter nyheter om at prisveksten i USA roet seg ned for første gang siden 2020, som ble sett på som et tegn på at inflasjonen endelig kan være i ferd med å dabbe av.

Bekymring for høy prisvekst i USA og heving av styringsrenta for å hanskes med den, har preget aksjemarkedet i et par måneders tid.