Lavrov: Donbas er Russlands hovedprioritet

Lavrov sier målet er å presse ukrainske styrker ut av Donetsk og Luhansk, som Russland anerkjente som selvstendige stater like før de invaderte 24. februar.

De utgjør sammen Donbas-regionen, og Lavrov sier hovedmålet er en «frigjøring» av Donbas fra «Kyiv-regimet». Uttalelsen kom i et intervju med den franske kringkasteren TF1, som er gjengitt på nettsidene til det russiske utenriksdepartementet.

Etter å ha innledet krigen med en offensiv fra øst, nord og sør, der russiske styrker forsøkte å ta seg inn i Kyiv, har Russland skiftet fokus, og angriper nå primært mål i Donbas øst i landet. Russland har siden de annekterte Krim-halvøya i 2014 støttet prorussiske separatister i Donbas militært.

I de gjenværende delene av Ukraina der Russland gjennomfører den såkalte spesialoperasjonen må innbyggerne selv ta avgjørelser om egen framtid, sa Lavrov videre i intervjuet.

Det kan bety at Russland vil avholde styrte folkeavstemninger for å erklære områder i Ukraina som uavhengige stater, som Donetsk og Luhansk. Den ukrainske regjeringen venter at et slikt trekk er i gjære i Kherson-regionen sør i Ukraina, der en ny prorussisk administrasjon har tatt kontrollen.