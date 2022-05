Lavrov avviser at Putin er syk

Både Putins helse og privatliv er tabubelagte temaer som nesten aldri blir offentlig diskutert i Russland.

– Jeg tror ikke at folk som er ved sine fulle fem, ser noen tegn på sykdom eller lidelse hos denne personen, svarte Lavrov på et spørsmål fra den franske kringkasteren TF1. Videre påpekte Lavrov at Putin, som blir 70 i mai, blir sett offentlig «hver dag».

– Dere kan se ham på skjermen, lese og lytte til talene hans, sa Lavrov.

Etter invasjonen av Ukraina 24. februar har det versert spekulasjoner fra regjeringskritisk hold i Russland og i Vesten om at Putin kan være syk.