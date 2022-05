Unntakstilstanden i Sudan oppheves

Hærsjefen, general Abdel Fattah al-Burhan utstedte søndag et dekret om å oppheve unntakstilstanden, melder Suverenitetsrådet som styrer landet.

Beslutningen ble fattet etter et møte der ledende offiserer anbefalte opphevelse av unntakstilstanden og løslatelse av folk som var pågrepet i henhold til den.

FNs spesialutsending for Sudan, Volker Perthes, ba om at unntakstilstanden ble opphevet etter at to demonstranter ble drept under protester mot militærregimet lørdag.

Det har vært stadige demonstrasjoner mot juntaen helt siden kuppet, og minst 100 mennesker har mistet livet. Hundrevis av aktivister er også pågrepet.