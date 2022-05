Tyrkiske krav en utfordring for finske politikere

De som svarer, understreker imidlertid at alle eventuelle innrømmelser må være i tråd med finsk lovgivning og rettsstatens prinsipper.

Parlamentarikergruppene til de største partiene i regjeringskoalisjonen avholder seg helt fra å svare, mens andre svarer i runde vendinger. Blant kravene er en opphevelse av våpenboikotten og utlevering av representanter for PKK og andre kurdiske organisasjoner.

Talsmann for regjeringskoalisjonens gruppe, Kai Mykkänen, svarer bare at de støtter Nato-søknaden og ønsker at prosessen blir smidig og i tråd med rettsstatens prinsipper.

Lite har lekket ut fra møtene forhandlere fra Finland, Sverige og Tyrkia onsdag hadde i Ankara, men opphevelse av våpenembargoen var trolig på bordet.

Toni Alaranta ved Utrikespolitiska institutet sier at retur av kurdere kan stride mot finsk lov og rettsstatsprinsippene siden iallfall noen av sakene som Tyrkia tar opp, er gransket i Finland og har vist seg å være ubegrunnet.

Må følge finsk lov

I undersøkelsen som STT har fått gjennomført, tar de fleste ikke stilling, men gjør det klart at innrømmelser må følge finsk lov og respekt for rettssikkerheten.

– Finland opptrer i overensstemmelse med sine egne lover og rettsstatsprinsippene. Det er verdt å se på Tyrkias uro, men vi vil vurdere tiltakene innenfor rammen av finsk lovgivning, sier Martin Adlerkreutz i Svenska Folkpartiets parlamentariske gruppe.

Noe av det samme svarer Atte Herjanne i De grönas gruppe og kristendemokraten Päivi Räsänen, mens Jussi Saramo i Vänsterförbundet tar tydeligst standpunkt mot innrømmelser.

– Menneskerettigheter ikke gjenstand for forhandlinger

– Menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper er ikke forhandlingstemaer, og kan ikke handles med. Utleveringer er en juridisk prosess, og det er ikke mulig å behandle dem politisk, sier han og understreker at Nato-medlemskap ikke må få Finland til å lukke øynene for brudd på menneskerettighetene i Tyrkia.

Opphevelsen av våpenembargoen fra 2019, som åpenbart var et tema i Ankara, kan få et forsiktig grønt lys, i det minste av gruppa til Sannfinnene.

– Finland må være klar til forsvars- og handelssamarbeid med alle Nato-land. Det ville vært bra å drøfte våpeneksporten til Tyrkia bredere med andre EU-land, skriver Ville Tavio, leder for Sannfinnenes parlamentarikergruppe.