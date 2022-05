Fly savnet i Nepal

Flygelederne mistet kontakt med flyet da det var på vei fra Pokhara til Jomsom i Mustang-distriktet.

Flyet skal ha vært i nærheten av verdens sjuende høyeste fjell, 8.167 meter høye Dhaulagiri, da det forsvant.

Ifølge politikilder skal det være flere utenlandske statsborgere om bord i flyet, blant dem to tyskere, fire indere og tre japanere.

Det letes nå med flere helikoptre etter det savnede Twin Otter-flyet, men det er dårlig vær i området.

– Det dårlige været vil trolig hindre leteoperasjonen. Sikten er så dårlig at man ikke kan se noe, sier en talsmann for innenriksdepartementet i Nepal, Phanindra Mani Pokharel.

Jomsom er et populært utgangspunkt for fotturer og klatreekspedisjoner i Himalaya og ligger rundt 20 minutters flytur fra Pokhara, rett vest for hovedstaden Katmandu.