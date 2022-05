Nigerias tidligere visepresident blir presidentkandidat igjen

75-åringen har flere ganger forsøkt å bli president i Afrikas mest folkerike land. Han var visepresident under Olusegun Obasanjo mellom 1999 og 2007.

– I dag skaper vi en ny historie, historie som vil føre med seg fundamentale endringer, sa Abubakar til støttespillere i hovedstaden Abuja, der primærvalget ble avholdt.

– PDP, PDP, makt til folket, sa han videre.

Regjeringspartiet APC har utsatt primærvalget, men det skal etter planen holdes neste uke. Da skal det avgjøres hvem som skal forsøke å ta over for president Muhammadu Buhari når 79-åringen går av etter to perioder ved makten.

Den som vinner valget i februar, må hanskes med et jihadist-opprør og kriminelle gjenger som ofte utfører kidnappinger, samt det å håndtere koronapandemien og Ukraina-krigens innvirkninger på Afrikas største økonomi.