USA bekymrer seg over FNs menneskerettssjefs Xinjiang-besøk

Det sa USAs utenriksminister Antony Blinken lørdag. Han la til at forholdene rundt besøket «ikke la til rette for en komplett og uavhengig vurdering av menneskerettssituasjonen i Kina, inkludert i Xinjiang».

Bachelet har de siste dagene besøkt Kina, noe hun har fått krass kritikk for av enkelte som hevder at hun lar seg bruke i kinesisk propaganda.

FNs menneskerettssjef har avvist kritikken og understreket viktigheten av dialog. Under besøket har hun blant annet hatt en videosamtale med president Xi Jinping, og hun har understreket at hun ikke har vært i Kina for «å etterforske» anklager om menneskerettsbrudd.

Bachelet opplyste lørdag at kinesiske myndigheter har forsikret henne om at sentrene for såkalt omskolering av den muslimske minoriteten i Xinjiang-provinsen, som av menneskerettsorganisasjoner karakteriseres som arbeidsleirer, nå «er avviklet».