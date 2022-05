Minst 27 sivile drept i massakre i Kongo

– Vi hørte skudd ved daggry i landsbyen Beu Manyama, sa en talsmann for forsvaret til AFP lørdag. Landsbyen ligger i Beni-regionen i provinsen Nord-Kivu.

– Da vi kom fram, var det allerede for sent. Fienden ADF hadde allerede drept mer enn et dusin med machete, la han til. Kivu Security Tracker (KST), som overvåker volden i regionen, tvitret at 27 sivile ble drept.

ADF beskrives av den ytterliggående islamistgruppa IS som deres lokale gren. Gruppa er anklaget for å drepe tusenvis av sivile øst i Kongo.

Massakren fant sted etter en knapp måned der det har vært relativt rolig i Beni. Kongolesiske og ugandiske styrker har gjennomført felles operasjoner der mot ADF siden slutten av november.

Mer enn 120 væpnede grupper er aktive i Kongo, og angrep mot sivile er utbredt.