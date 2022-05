Det begynte i det små en sommerdag 17. juni 1972, og vokste seg omsider til å bli USAs største politiske skandale, som tok en president med seg ned i dragsuget.

Fem innbruddstyver ble arrestert ved Democratic National Committees (DNC) hovedkvarter i Watergate-bygningen. USA sto med gjørme til knærne i Vietnamkrigen og landet var totalt splittet. Samtidig var president Richard Nixon i gang med oppsparket til det kommende presidentvalget, hvor han planla å stille til gjenvalg.

Innbruddstyver fra CIA og FBI? Noe skurret

Fire av de totalt fem innbruddstyvene hadde vært aktive i CIA, og den femte, James W. McCord, var sikkerhetssjef i Nixons valgkampanje, senere kjent som CREEP, en komité ledet av USAs tidligere justisminister John Mitchell.

Morgenen etter arrestasjonen gikk tre journalister i Washington Post ut med nyheten. Journalist Alfred E. Lewis hadde vært ute en vinternatt før, men Carl Bernstein og Bob Woodward var helt ferske. Nå er de kjent for å ha stått i bresjen for å avdekke USAs største politiske skandale.

Dagen etter innbryddstyvene ble tatt gikk Det hvite hus’ talsmann Ron Ziegler på talerstolen og sa at president Nixon «ikke kom til å kommentere innbruddsforsøket», og avkreftet at valgkampanjen hans hadde noe tilknytning til de siktede. Samtidig jobbet presidentens menn i kulissene på spreng med å makulere og ødelegge alt av bevis, skriver leksikonet Britannica på sine nettsider.

Visedirektør for presidentens valgkjampanje Jeb Magruder ødela overvåkningsutstyr, en bunke med sedler og samtalelogger fra avlyttinger gjort i kjølvannet av tidligere innbrudd ved DNC-hovedkvarteret. Ingen skulle finne ut at presidentens menn sto bak.

Falske alibier spredte seg som ild i tørt gress gjennom Washington, samtidig som Det hvite hus begynte å planlegge E. Howard Hunts forsvinning. Etterretningsoffiseren og CIA-agenten skulle etter planen «forsvinne til et annet land», men han forlot i realiteten aldri USA. I dag vet vi at Hunt var en av hjernene bak Watergate, og at planen var å sørge for at alle spor stanset ved innbruddstyvene, slik at kun de ble funnet skyldig.

Få forsto at president Richard Nixon sto midt i Watergate-skandalen. Foto: AP/NTB

Så kom «Deep Throat»

23. juni, en uke etter arrestasjonen, ba president Nixon FBI om å ro ned etterforskningen. Samtidig begynte Woodward og Bernstein ved Washington Post å motta drypp av informasjon som tilsa at hendelsene 17. juni var langt større enn ventet, og at Det ovale kontor var innhyllet i spindelvevet.

De første avisoppslagene om Watergate var små. «5 arrestert i forsøk på å avlytte demokratenes hovedkvarter», sto det i The Washington Post 18. juni 1972. Foto: Faksimile: The Washington Post

Lekkasjene kom fra en anonym person som signerte dokumentene med kallenavnet «Deep Throat». Først 30 år senere ble det bekreftet at fantomet var FBI-topp Mark Felt, etter at han selv valgte å stå fram. Det ble raskt bekreftet av Washington Post-journalistene. Blant informasjonen de fikk oversendt fra «Deep Throat» var dokumenter og lydfiler. Woodward og Bernstein publiserte funnene fortløpende, og skjønte tidlig at brødsmulene ledet direkte til Det hvite hus og presidentens kontor.

Innen høsten ble den første spikeren hamret inn i Nixons kiste, og forsidetittelen lød; «Watergate-innbruddene tilknyttet spionasje og ulovlig overvåkning gjennomført i regi av president Nixons valgkampanje».

Det hvite hus anklaget Woodward og Bernstein for å drive demokratisk propaganda, og kalte hele Watergate-saken en ren heksejakt. Aviser og andre publikasjoner som åpent støttet det republikanske gjenvalget, holdt stilt om Watergate i oppsparket til presidentvalget, og på tross av skandalen forble Nixon storfavoritten.

Bob Woodward og Carl Bernstein var ferske journalister da Watergate brøt ut. De vant senere Pulitzerprisen for arbeidet de gjorde. Foto: AP/NTB

Nixon gjorde brakvalg

Nixon gjorde et historisk valg og gikk av med seieren, og alt lå til rette for at presidenten skulle få en ny runde i Det hvite hus. To uker før Nixon skulle bli gjeninnsatt begynte rettssaken mot de fem innbruddstyvene. De var siktet for innbrudd, konspirasjon og ulovlig avlytting, og samtlige ble funnet skyldig.

Presidenten blokkerte gjentatte ganger folk fra å vitne i rettssaken under det som heter «executive privilege», som gir sittende president retten til å blokkere en vitnestevning. Han stoppet blant annet Det hvite hus’-advokaten John Wesley Dean var å vitne.

17. april året etter gikk president Nixon ut og konkluderte med at «Det hvite hus’ interne etterforskning ikke har avdekket noe tilknytning til saken blant nåværende eller tidligere ansatte».

Nixon-båndene

Den siste spikeren i kista ble Nixon-båndene, en rekke lydopptak gjort av samtaler mellom Nixon og tjenestemenn i hans administrasjon i perioden 1971 til 1973. Opptakene ble offentliggjort 18. juli 1973, etter at avlyttningssystemet ble gjort kjent under høringen i U.S. Senate Watergate Committee. Nixon forsøkte nok en gang å blokkere opptakene fra å bli brukt i retten, men denne gangen gikk det ikke hans vei.

Kort tid etter godkjente The House Judiciary Committee riksrettsprosessen mot president Nixon for å ha motarbeidet rettsvesenet, misbruk av makt og å ha motarbeidet Kongressen.

President Nixon installerte avlyttingssytem i Det ovale kontor. Slik gravde han sin egen grav. Bildet viser hvordan kontoret så ut i Nixons tid. Foto: Jae C. Hong / AP/NTB

Trakk seg som USAs president

Tilliten til Nixon gjorde et svalestup og kvelden 8. august 1974 gikk han på talerstolen og kunngjorde at han trakk seg som USAs president. Dermed ble han den første presidenten i landets historie til å trekke seg, og årsaken var Watergate-skandalen.

– Som følge av Watergate-saken har jeg ikke lengre den tilliten fra Kongressen som jeg behøver for å kunne fortsette som landets president. Håpet mitt er at denne kunngjøringen får fart på helningsprosessen som USA så sårt trenger, sa Nixon fra talerstolen i Det hvite hus 8. august.

Nixon forlot Det hvite hus kort tid etter at Nixon-båndene ble sluppet, som bekreftet at presidenten ble gjort oppmerksom på Det hvite hus’ rolle i Watergate bare dager etter at innbruddstyvene ble arrestert, og som bekreftet hva Watergate-komitéen mistenkte; presidenten sto i bresjen for dekkoperasjonen i tiden etter arrestasjonene.

Visepresident Gerald Ford tok over som landets sittende president, og allerede én måned senere beåndet han Nixon, og han ble dermed aldri stilt for retten i Watergate-skandalen.

Tegningen viser dommer John J. Sirica og mennene som senere ble kjent som «The Watergate seven». Den ble tegnet under rettssaken i 1974. Foto: Tegning av Frieda Reiter / AP/NTB

«Watergate seven»

Totalt ble syv personer dømt i Watergate-saken. I dag bærer de kallenavnet «Watergate seven», og består av FBI-agent Gordon Liddy som fikk 6 år og 8 måneders fengsel, etterretningsoffiser E. Howard Hunt som fikk 2 til 8 års fengsel, FBI-agent Bernard Barker som fikk 2 til 6 år, den cubanske låssmeden Virgilio Gonzalez som fikk 1 til 5 år, CIA-agent Eugenio Martinez som fikk 1 til 4 år, og CIA-agent Frank Sturgis som fikk 1 til 4 år.

I årene som fulgte ble ytterligere syv personer dømt i saken, deriblant tidligere justisminister John Mitchell og tidligere stabssjef i Det hvite hus H. R. Haldeman.

Så hva vet vi?

Tillit til valgsystemet i USA har vært mangelvare etter Watergate-skandalen, og vokste ytterligere etter presidentvalget i 2020. Foto: Brendan Smialowski / AFP/NTB

Hensikten med innbruddene i Det demokratiske partis hovedkvarter var å installere overvåkningssystem, blant annet mikrofoner og avlytting av telefoner. De ble tatt på fersken og ble arrestert, og da det ble kjent at samtlige hadde tilknytning til CIA og FBI begynte mange å mistenke at dette kunne involvere personer høyt i systemet, men få mistenkte presidenten. Takket være «Deep Throat» og Washington Post-journalistene ble etterforskere gjort oppmerksom på opptakene kjent som Nixon-båndene. I samtaleloggene avslørte Nixon og administrasjonen seg selv, og innblandingen fra høyeste hold ble et faktum.

– Denne saken viser virkelig hvor menneskelig en skurk kan være, og hvilke komplekse mørke sider en folkehelt kan ha, sier filmskaper Robbie Pickering til BBC. Pickering slapp tidligere i vår miniserien «Gaslit» om Watergate-skandalen.

Ifølge Pickering har hans generasjon og alle amerikanere som er født siden vokst opp med liten tillit til landets politiske system. Etter Nixon forlot Det hvite hus har USA vært gjennom en rekke politiske skandaler, hvor den siste i rekken er riksrettsprosessen mot tidligere president Donald Trump.

I kjølvannet av det politiske jordskjelvet etter presidentvalget i 2020 gikk senator og tidligere forsvarsminister William Cohen ut og hevdet at Trump fulgte et diktaturmønster demokratier i flere tiår har fordømt.

– Det minner mer om et diktatur enn et demokrati, sa Cohen til CNN i 2020.

Bekymringene gjaldt Trumps manglende tillit til valget, hvor han nektet å vedkjenne Bidens seier, noe som gir gjenklang tilbake til Watergate-tiden og Nixon-kampanjens forsøk på å påvirke et demokratisk valg.