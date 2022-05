Obduksjoner av kattene viste at de ikke var blitt mishandlet. De døde dyrene var pakket inn i håndklær og tøybleier, opplyser politiet til kanalen France Info.

De to som bodde i leiligheten, ble kastet ut etter at de ikke betalte husleien, ifølge kanalen. De to skal ha psykiske lidelser.

I tillegg til de mange døde dyrene, var det 30 levende katter og to hunder i leiligheten i Bellegarde-en-Forez nær Lyon.