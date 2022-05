Det skjer ikke så mye på månen hvis du bare ser på den. Når du ser opp, er det jo bare en stor stein på himmelen.

Det var derimot mye som skjedde på månen for noen milliarder år siden.

Da var det store vulkanutbrudd som dekket deler av månen i varm lava.

Disse vulkanutbruddene skal også ha lagd store mengder med vanndamp, som nå har frosset til is under bakken.

Det er i hvert fall det en gruppe med forskere i USA tror. Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa skal sende opp en robot senere i år som skal finne ut av det.

Når månen er full, som den er på dette bildet, er det lett å se de mørke flekke laget av vulkaner og lava for mange millioner år siden. Foto: Roslan Rahman / AFP/NTB

Pol-is

På samme måte som at det er masse is på nord- og sørpolen her på jorda, mener forskerne at det er masse is på polene på månen.

Isen er bare gjemt under bakken.

– 5 til 10 meter under overflaten tror vi det kan være store områder med is, sier Paul Hayne, som er romforsker.

Dette kan være veldig viktig for fremtidige astronauter som skal til månen, som både kan drikke dette vannet og gjøre det om til rakettdrivstoff, ifølge Hayne.

Vulkaner og vanndamp

Forskerne prøvde å finne på en måte å lære hvordan det var på månen for mange milliarder år siden.

Tidligere forskning har funnet ut at det var en masse vulkanutbrudd på månen. De kunne se dette ved å undersøke de store mørke flekkene på den ene siden av månen.



Det er store mørke flekker på månen på grunn av mange vulkanutbrudd som slapp ut glovarm lava.

Når disse vulkanene hadde utbruddene sine, sprutet de også ut vanndamp, mener forskerne.

Dampen ble skutt opp i lufta av vulkanene. Over halvparten av dette fløy ut i verdensrommet, men en mindre del ble på månen og ble til is, har forskerne regnet seg frem til.

Frossen måne

Vanndampen i luften rundt månen ble etter hvert nedkjølt og falt ned til overflaten av månen, ifølge forskerne.

Den ble bare kaldere og kaldere og skal ha lagt seg som et lag på polene på månen. Hvis forskeren har regnet rett, skal det ha vært så mye is at du kunne se den fra jorda.

Om isen virkelig er der, kan vi ikke vite for sikkert før vi har funnet den.

Det å finne ut av dette er en god grunn til å sende både mennesker og roboter tilbake til månen, mener Hayne.

– Vi må virkelig bore og se etter det, sier han.

Skal drilles neste år

Det skal faktisk bores på månen.

Nasa og et selskap som heter Intuitive Machines skal sende opp en robot som skal grave etter is og vann senere i år.

Den skal ta med seg en prøve av jorda ned fra månen til jorda og da skal forskere få sjekket om det er vann på månens sør-pol.

Hvis det er vann der, er det et viktig steg mot videre utforskning av månen.

Nasa har blant annet planer om å sende en 100-meter høy rakett opp i verdensrommet innen 2025. De skal da sende astronauter til månens sørpol.

