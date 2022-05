– Feilaktige opplysninger om at svenske politikere i demokratiske forsamlinger representerer terrororganisasjonen PKK. Det er alvorlige anklager, som det ikke er grunnlag for. Vold, terror og ekstremisme har ingen plass i vårt demokratiske samfunn, skriver Linde på Twitter.

Den tyrkiske avisen Turkiye Gazetesi peker ut fem svenske politikere som anklages for å samarbeide med den kurdiske organisasjonen, melder Sveriges Radio. PKK regnes som en terrororganisasjon både i Tyrkia og EU – og dermed også i Sverige.

Tyrkia har satt foten ned for at Sverige og Finland får bli med i Nato og hevder blant annet at de nordiske landene støtter organisasjoner med koblinger til PKK. Utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier de to Nato-kandidatene må ta konkrete skritt for å berolige myndighetene i Ankara.

Alle de eksisterende medlemslandene må godkjenne nye medlemmer i forsvarsalliansen.